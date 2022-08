Schon fast ein Jahr ist es her, dass Sky seinen eigenen Fernseher vorstellte. Unter der Marke "Sky Glass" sollen drei 4K-Modelle in den Handel kommen, die das Streaming-Erlebnis erleichtern sollen, wie der Pay-TV-Konzern damals ankündigte (DWDL.de berichtete). "Millionen Europäer haben darauf gewartet", zeigte sich Sky-CEO Dana Strong überzeugt. Nun müssen die potenziellen Käuferinnen und Käufer zumindest in Deutschland noch ein bisschen länger warten.

Anders als zunächst geplant, wird Sky Glass doch nicht Ende des Jahres auf den Markt kommen. Das hat ein Sky-Sprecher gegenüber "Clap" bestätigt. "Der neue Streaming-TV von Sky ist ein großartiges Produkt, das wir zum bestmöglichen Zeitpunkt launchen möchten", heißt es aus Unterföhring. "Wir sind überzeugt, dass Sky Glass sein volles Potenzial in Deutschland 2023 besser entfalten wird und haben entschieden, das Produkt nicht dieses, sondern nächstes Jahr auf den deutschen Markt zu bringen. So können wir den Fokus auf andere strategische Initiativen, wie etwa unseren neuen Streaming-Service Wow, legen."

Als nächstes Land, in dem Sky Glass eingeführt wird, ist Ende des Monats nun Irland an der Reihe. In Großbritannien hatte Sky seine Fernsehgeräte bereits im Oktober vergangenen Jahres auf den Markt gebracht. Von einer positiven Resonanz war damals von Seiten des Unternehmens die Rede - allerdings war immer wieder auch von technischen Problemen lesen. In seltenen Fällen soll ein Bildschirmflackern aufgetreten sein, das jedoch mit einem Software-Update behoben werden sollte.

Sky Glass bündelt die Programme von Sky und anderen Streamingdiensten und ermöglicht es den Nutzern, nach Titeln oder Kategorien zu suchen, ohne sich bei jedem Dienst einzeln anmelden zu müssen - darunter Disney+, Amazon Prime Video und Netflix. Dabei soll es sogar möglich werden, Serien selbst dann nahtlos anzusehen, wenn deren Staffeln aufgrund von Lizenzbeschränkungen auf verschiedene Streamingdienste aufgeteilt sind.