am 15.08.2022 - 14:53 Uhr

Dass Mario Barth gerne Witze über Mann und Frau macht, ist hinlänglich bekannt. Als Amor ist der Comedian bislang allerdings noch nicht in Erscheinung getreten. Genau das will RTL nun ändern - mit einer neuen Show, deren Aufzeichnungen für Ende September in Berlin geplant sind.

"Mario Barth rettet deine Liebe" nennt sich das Format, von dem zunächst sechs Folgen produziert werden sollen. Barth nimmt darin die Probleme rund um Liebe und Partnerschaft ins Visier. Dabei kümmert er sich nach Angaben des Senders in jeder Folge um eine andere Bedrohung für unsere Zweisamkeit und zeigt in Einspielern, wie beide Partner wieder der "ewigen Liebe" näherkommen können.

Unterstützung erhält Barth durch prominente Helfer, die in den Einspielern sowie im Studio in Erscheinung treten. Dazu kommen Stand-Up-Auftritte, Studioaktionen und verschiedene Filme, in denen er auf "Hilferufe" seiner Zuschauerinnen und Zuschauer reagiert. Die Rede ist von Pranks mit versteckter Kamera für einen gedankenlosen Partner sein, aber auch Tests und Experimente, die bei beiden Partnern für "Aha-Effekte" sorgen sollen.

Einen Ausstrahlungstermin für "Mario Barth rettet deine Liebe" gibt es bislang noch nicht. Dass Barth noch immer ein Quotengarant ist, war indes zuletzt am vergangenen Wochenende zu bestaunen: Mit einem Marktanteil von über 13 Prozent in der Zielgruppe überzeugte die Übertragung seines Bühnenprogramms bei RTL.