RTL ändert am Dienstagabend sein Programm und zeigt um 20:15 Uhr außerplanmäßig ein "RTL aktuell Spezial: Deutschland trocknet aus", in dem es darum geht, dass es nicht nur eine Hitzewelle, sondern auch eine seit längerem anhaltende Trockenheit in Deutschland gibt. Über die Lage und die Folgen soll es in der 15-minütigen Sendung, die von Pinar Atalay präsentiert wird, gehen.

Dadurch ergeben sich Verschiebungen bei den nachfolgenden Programmen, eine alte Folge von "Undercover Boss" startet erst um 20:30 Uhr, "RTL direkt" um 22:30 Uhr. Die Nachrichtensendung wird um fünf Minuten verkürzt, sodass "Spiegel TV Spezial" dann um 22:45 Uhr an den Start geht, "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" mit zehn Minuten Verspätung um 23:30 Uhr. Das "RTL Nachtjournal" ist dementsprechend erst um 0:40 Uhr an der Reihe.