In der jüngeren Vergangenheit war Collien Ulmen-Fernandes mit Factual-Programmen insbesondere bei ZDFneo zu sehen, wo sie in "No More Boys and Girls" die Rollenbilder bei Grundschulkindern erforschte oder in "Rabenmütter oder Super Moms?" Mütter bei ihren alltäglichen Herausforderungen begleitete. Nun präsentiert sie eine dreiteilige Dokumentation, die es sogar ins Hauptprogramm schafft und ab Ende September im Rahmen von "ZDFzeit" dienstags zur besten Sendezeit läuft.

In "laut. stark. gleich. berechtigt." soll es um die "Zeit der Frauen" gehen. Die erste Episode ist im Zweiten Deutschen Fernsehen am Dienstag, 27. September um 20:15 Uhr zu sehen. Konkret geht es in dem Format um die Frage, wie nah oder fern heutzutage ein Frauenbild aus den 50ern ist. Damals kümmerten sich die allermeisten Frauen um die Kinder, pflegten Angehörige, schmissenen den Haushalt. Als Ehefrauen durften sie in Westdeutschland kein eigenes Konto besitzen und nur berufstätig sein, wenn der Mann es erlaubt. Durch die Coronakrise scheint ein Rückfall in alte Rollenbilder stattzufinden, die Zahl der Babys steigt, wieder sind vor allem die Frauen bei der Kinderbetreuung mehr beansprucht. Alles nur vorübergehend?



Marie-Luise Marjan, Rita Süssmuth, Gregor Gysi, Claudia Roth und Lore Maria Peschel-Gutzeit erinnern in Interviewpassagen an die 50er Jahre, Prof. Hedwig Richter, Prof. Jutta Allmendinger, Dr. Anna Kaminsky und Dr. Stevie Schmiedel sollen für kultur- und zeitgeschichtliche Einordnung sorgen. Ulmen-Fernandes spricht zudem mit einem "Papa-Blogger" und besucht eine Hauswirtschaftsschule.