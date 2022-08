Am Dienstag wurden die Nominierungen für die International Emmy Awards im Bereich News & Current Affairs bekannt gegeben - und eine davon ging auch nach Deutschland: Im Bereich Current Affairs ist der Film "Slahi und seine Folterer" aus dem NDR-Magazin "Panorama" nominiert. Es geht darin um Mohamedou Ould Slahi, der 14 Jahre lang im US-Militärgefängnis in Guantanamo inhaftiert war, wo er gefoltert wurde, weil er als einer der gefährlichsten Terroristen der Welt galt - bis er vor Gericht von allen Vorwürfen entlastet wurde. Das Team hinter "Slahi und seine Folterer" war kürzlich auch schon mit dem "Stern"-Preis für die beste Investigation ausgezeichnet worden.

Weitere Nominierungen im Bereich Current Affairs gingen nach Nigeria, Brasilien und Großbritannien. In "Black Axe" von BBC Africa Eye, geht es um eine der gefürchtetsten Gruppen des Origanisierten Verbrechens weltweit. Untersucht wird, wer hinter dieser geheimnisvollen Mafia steht, die zahlloser Morde beschuldigt wird und Millionen Dollar durch Internetbetrug verdient. Im brasilianischen Beitrag "Domingo Espetacular: Parkinson's Research" stellt sich ein brasilianischer Journalist dem Kampf gegen seine Parkinson-Krankheit und unterzieht sich einer experimentellen Behandlung. Die britische Produktion "Exposure - Fearless: The Women Fighting Putin" folgt drei Frauen im Vorfeld der Wahlen und zeichnet den Wandel Russlands in Richtung einer Diktatur nach.

In der Kategorie News wurde die Berichterstattung von Al Jazeera English nominiert, die zuerst darüber berichteten, als die Taliban die Kontrolle über den Präsidentenpalast in Kabul erlangten. Auch Euronews ist für seine Afghanistan-Berichterstattung nominiert, hier namentlich durch Anelise Borges, die mit ihrem iPhone Interviews mit Taliban führte und die Angst von Afghaninnen vor ihren neuen Herrschern dokumentierte. ITV News wiederum war das weltweit einzige TV-Team, das direkt aus dem Mob berichtetet, der am 6. Januar das Kapitol in Washington stürmte. Und der brasilianische Sender Globo wurde für die Sendung nominiert, in der aufgedeckt wurde, wie ein Krankenversicherer COVID-Patienten als Versuchskaninchen benutzte, um unbewiesene Behandlungen zu testen. Das Unternehmen vertuschte den Tod von Patienten, die in die Palliativmedizin eingewiesen wurden, um Kosten zu sparen.

Vergeben werden die Perise am 28. September in New York City in der gleichen Veranstaltungen, in denen auch die amerikanischen News & Doc-Emmys verliehen werden.