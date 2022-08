am 21.08.2022 - 10:03 Uhr

Seit 2011 arbeitet Julia Leischik als Moderatorin nun exklusiv für Sat.1. Damals war die einstige "Vermisst"-Moderatorin von Mitbewerber RTL gewechselt. Ihren eigentlich noch bis ins Jahr 2023 laufenden Vertrag mit Sat.1 hat sie nun vorzeitig und langfristig verlängert, wie Leischik im Gespräch mit DWDL.de verriet. "Sat.1 und ich bleiben ein Team bis mindestens Sommer 2026", sagte Leischik, die am Montagabend zur besten Sendezeit mit ihrem neuen Format "Das Haus am Meer" Premiere feiert. Auch von "Bitte melde dich: Julia Leischik sucht" sind in diesem Jahr noch weitere Episoden geplant.

Die bis dato letzte von Sat.1 ausgestrahlte Episode lief im zurückliegenden Oktober und generierte 2,95 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – damit einhergingen im Gesamtmarkt deutlich überdurchschnittliche 11,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der gemessene Wert bei 11,1 Prozent.



Mehr zu Julia Leischiks Plänen und dem startenden Format "Das Haus am Meer" lesen Sie am Montag bei DWDL.de.