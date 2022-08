In der zurückliegenden Staffel von "Germany's Next Topmodel" sorgte Kandidatin Lieselotte für Furore – zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme war die Musikerin und Lehrerin aus Berlin 66 Jahre alt. Schon in "GNTM" wurde ihr Single-Dasein mehrfach thematisiert. Doch daran soll das Fernsehen nun etwas ändern. Wie sie selbst auf ihrem Instagram-Kanal verriet, plant Sat.1 derzeit eine eigene Datingshow mit ihr. "Mein Herz gehört meinem Sohn und meinem Vati. Aber seitdem ich bei 'GNTM' war, ist es vorbei mit meiner Ruhe", sagte Lieselotte in einem Video. "Und zwar nur, weil Heidi in alle Welt posaunt hat, ich müsste mir jetzt einen Mann besorgen. Und jetzt haben wir den Salat."

Für die Umsetzung der Dating-Show zeichnet RedSeven Entertainment verantwortlich, also jene Firma, die seit Jahren auch "Germany's Next Topmodel" produziert. Gegenüber DWDL.de bestätigte Sat.1-Sendersprecher Christoph Körfer entsprechende Planungen – und auch, dass die Sendung nicht als Primetimeformat geplant ist, sondern einen ganz wesentlichen Neustart der anstehenden Saison beflügeln soll.

Körfer: "Lieselotte kennenlernen – das kann Man(n) künftig in Sat.1, in der neuen Sat.1-Nachmittags-Show 'Volles Haus!'. Wer dabei sein möchte, kann sich direkt bei Redseven Entertainment bewerben." Weitere Details wollte er noch nicht nennen. "Volles Haus!" wird ein dreistündiges Nachmittagsmagazin, das im Winter an den Start gehen soll – mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp wurde unlängst das erste Moderatoren-Duo bekannt gegeben.

Neben Tagesaktuellem und eigenen Doku-Soaps sollen beispielsweise auch Talks das neue Format füllen. Für die neue Sendung hat Sat.1 ein ganzes Haus gebaut - vom Keller über die Küche bis zum Wohnzimmer. "Jeder Raum steht für eigene Inhalte", so der Sender über das Format, hinter dem die neue hauseigene, in Köln ansässige Produktionsfirma Flat White Production steht.