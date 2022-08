am 17.08.2022 - 12:39 Uhr

Einst für eine lineare Ausstrahlung bei RTL geplant, hat nun Vox einen Sendetermin für die Serie im Free-TV gefunden. Die insgesamt sechs Episoden, die auf Grundlage des "Stern"-Podcasts "Faking Hitler" entstanden, werden Mitte September an zwei Mittwochabenden gesendet. Sowohl am 14. als auch am 21. September plant Vox die lineare Ausstrahlung ab 20:15 Uhr.

Die fiktionalisierte Verfilmung der Geschehnisse rund um die Veröffentlichung der Hitler Tagebücher, produziert von UFA Fiction, setzt sich dabei mit aktuell wichtigen Themen wie Fake News, der Verharmlosung des Nationalsozialismus und der Verführbarkeit von Menschen auseinander. Die Serie beginnt damit, dass Gerd Heidemann (Lars Eidinger) einen echten Knüller braucht. Der Star-Reporter des "Stern" hat schließlich schon lange nichts mehr geliefert und steht unter Druck. Konrad Kujau (Moritz Bleibtreu), ein Kleinkrimineller und Kunstfälscher, wiederum braucht Geld.

Er lebt davon, als Dr. Konrad Fischer gefälschte Devotionalien an Altnazis und Devotionaliensammler zu verkaufen. Als er ein Bild Hitlers mit dessen Widmung versieht und damit für Begeisterung bei seinen Abnehmern sorgt, ist die – für ihn geniale – Idee geboren: Hitlers Tagebücher zu schreiben und zu verkaufen…

Sinje Irslinger, Daniel Donskoy, Ulrich Tukur, Hans-Jochen Wagner, Richard Sammel, Ronald Kukulies, Tristan Seith und weitere gehören dem Ensemble der Produktion an. Tommy Wosch war Showrunner, Markus Brunnemann Produzent. Wolfgang Groos und Tobi Baumann führten Regie nach Büchern von Wosch, Annika Cizek sowie Dominik Moser. Bei RTL+ steht die komplette Serie bereits seit vergangenem Herbst zum Abruf parat – "Faking Hitler" war eine der ersten Produktionen, die beim damals frisch in RTL+ umbenannten Service debütierten.