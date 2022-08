Ab September legt ProSieben am Mittwochabend wieder den Schalter um. Im August sind mittwochs zur besten Sendezeit noch Filme zu sehen; ProSieben setzt hier auf die Produktionen "Wunder", "Terminal" sowie "P.S. Ich liebe Dich". Ab dem 7. September folgen dann wieder Eigenproduktionen. Mit neuen Folgen zurückkehren wird an diesem Tag nicht nur die von Sebastian Pufpaff moderierte Comedy-Show "TV total", sondern auch das wöchentliche Magazin "Zervakis & Opdenhövel. Live.", das wie von ProSieben-Chef Daniel Rosemann angekündigt trotz magerer Quoten somit ins zweite Jahr geht.

Moderiert von Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel schließt sich "ZOL" auch ab September ab 21:25 Uhr an "TV total" an. Einen entsprechenden Bericht von "Wunschliste" hat ProSieben auf Anfrage von DWDL.de bestätigt. Im ersten Jahr war das Live-Magazin ein echtes Sorgenkind für ProSieben. Die 2021 ausgestrahlten Episoden bescherten dem Sender zunächst montags und dann mittwochs weniger als sechs Prozent Zielgruppen-Marktanteil, die knapp 20 in diesem Jahr gesendeten Folgen kamen sogar nur auf rund 5,2 Prozent.



Schon im Frühjahr hatte ProSieben-Chef Rosemann diesen Werten zum Trotz eine regelrechte Bestandsgarantie ausgesprochen. Im DWDL.de-Interview sagte der Fernsehmanager: "Ganz klar ist: Ich will 'ZOL', weil ich diese Farbe im Programm haben will. Zudem haben wir die beiden perfekten Gesichter für 'ZOL'." Die Sendung werde auch davon profitieren, wenn man 2023 "unsere eigene News-Redaktion in Unterföhring haben und mit viel mehr Kolleginnen und Kollegen aus Unterföhring heraus das Informations- und Infotainment-Angebot koordinieren."

Während sich "ZOL" bereits Mitte Juni in die Sommerpause verabschiedet hatte und vom wesentlich besser nachgefragten "Blamieren oder kassieren" abgelöst wurde, lief "TV total" in diesem Sommer bis Ende Juli in Erstausstrahlungen. Für Sebastian Pufpaff war die Sommerpause somit nur einen guten Monat lang.