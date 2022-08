am 17.08.2022 - 17:17 Uhr

Der WDR bekommt für sein Justiziariat erstmals eine Doppelspitze: Der Rundfunkrat wählte Katrin Neukamm und Caroline Volkmann auf seiner Sitzung am Mittwoch für die Doppelspitze und bestätigte damit einen entsprechenden Vorschlag von Intendant Tom Buhrow (DWDL.de berichtete). Die Juristinnen erhielten 50 von 53 Stimmen und übernehmen das Amt zum 1. November.

'Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des WDR, die Leitung der Juristischen Direktion mit uns im Topsharing-Tandem zu besetzen und damit innovativ voranzuschreiten", erklärten Neukamm und Volkmann in einem gemeinsamen Statement. "Topsharing lebt Wertschätzung und Kommunikation auf Augenhöhe aktiv vor und fördert damit eine moderne Führungskultur im gesamten Unternehmen. Wir sind überzeugt davon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute wichtiger ist denn je und wollen uns dafür mit voller Kraft einsetzen."

Katrin Neukamm war zuvor Juristische Direktorin beim SWR, begann ihre Karriere allerdings einst beim WDR. Caroline Volkmann ist Professorin für Informationsrecht an der Hochschule Darmstadt, war in der Vergangenheit aber auch schon Juristin im Justiziariat des ZDF. Die beiden folgen Eva-Maria Michel nach, die nach 25 Jahren als Justiziarin im Herbst in den Ruhestand geht.

Tom Buhrow: "Ich freue mich sehr, dass mit Katrin Neukamm und Caroline Volkmann zwei exzellente Juristinnen zum neuen Führungsduo des WDR-Justiziariats gewählt wurden. Mit ihrer Kombination aus unterschiedlichem Spezialwissen und Erfahrungen im und außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sind sie eine große Bereicherung für den WDR. Ganz herzlich bedanke ich mich bei Eva-Maria Michel für die langjährige und ausgezeichnete Zusammenarbeit. Ich persönlich schätze sie sehr als Beraterin. Sie ist eine erfahrende Juristin, die sich als Justiziarin und stellvertretende Intendantin engagiert für den öffentlichen-rechtlichen Rundfunks einsetzt."