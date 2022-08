Bei der offiziell als Abschluss-Staffel geplanten 20. Saison von "Deutschland sucht den Superstar" setzt RTL auf altbekannte Gesichter: Nach der überraschenden Wendung, den einst im Zuge der gewollten Neuausrichtung geschassten Dieter Bohlen zurückzuholen, wurde nun auch die Rückkehr von Pietro Lombardi ans Jurypult der Castingshow offiziell bestätigt.

Lombardi: "Back to the roots – DSDS ist für mich wie ein Zuhause, die Zeit dort voller Erinnerungen. Ich habe die letzten Jahre immer wieder mit Dieter gemeinsam über ein mögliches Comeback in der DSDS-Jury gesprochen. Dass es jetzt in der Abschluss-Staffel mit Dieter tatsächlich dazu kommt, ist ein wirklicher Traum, der wahr geworden ist. Besonders freue ich mich auf die vielen Talente, ihre Stimmen und ihre Persönlichkeiten! DSDS 2023 - Ole, Ole … es kann losgehen!" Bohlen kommentiert: "20 Jahre DSDS. Mensch, ich freu‘ mich, dieses Jubiläum gemeinsam mit meinem Freund Pietro zu feiern. Er ist mein absoluter Wunschkandidat für die Jury: Vor zwölf Jahren haben wir uns bei DSDS kennengelernt. Dass ich ihn seitdem fest in mein Herz geschlossen habe, weiß ja Jeder. Leute, schnallt euch an: DSDS 2023 – das wird der Megahammer!"

Lombardi hatte 2011 die achte Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. 2019 kehrte er dann als Juror zu dem Foramt zurück und urteilte zwei Staffeln lang an der Seite Bohlens über die Kandidatinnen und Kandidaten. Weiterhin offen ist die Besetzung des dritten Platzes am Jury-Pult, der wohl von einer Frau belegt werden dürfte. Zu den Favoritinnen zählt laut "BamS" mit Shirin David eine weitere ehemalige Jurorin.

Sicher ist in jedem Fall, dass die Vorjahres-Jury nicht mehr mit dabei sein wird: Weder Florian Silbereisen, noch Ilse DeLange noch Toby Gad stehen zur Verfügung. Die ohnehin seit längerem im Sinkflug befindlichen Quoten von "DSDS" waren nach der Neuausrichtung im vergangenen Jahr noch einmal deutlich abgestürzt. Die Rückkehr Bohlens soll diesen Trend nun umkehren.

Nicht ändern soll sich hingegen die neue, positivere Tonalität von "Deutschland sucht den Superstar". RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner sagte vor einigen Wochen: "Wir haben viel verändert bei RTL, wir stehen für positive Unterhaltung und daran halten wir auch fest. Das werden wir nun gemeinsam mit Dieter Bohlen auch bei 'Deutschland sucht den Superstar' beweisen." Auch Bohlen zeigte sich zumindest offiziell ein Stück weit geläutert.