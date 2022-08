1992 schwappte das Genre der Nachmittags-Talkshows auch nach Deutschland, beginnend mit der täglichen Sendung von Hans Meiser. In den darauffolgenden Jahren starteten vor allem bei RTL, Sat.1 und ProSieben zahlreiche weitere dieser Formate, ehe die Ära 2013 mit dem Ende von "Britt - Der Talk um Eins" in Sat.1 wieder endete. Seitdem gab es zwar kleinere Versuche einer Wiederbelebung - etwa mit Detlef Soost bei RTLzwei - allerdings ohne Erfolg.

Nun versucht sich aber auch Sat.1 an einer Wiederauferstehung dieses Genres. Dass man das im Rahmen der neuen dreistündigen Nachmittagsshow "Volles Haus", die ab diesem Winter das Sat.1-Programm zwischen 16 und 19 Uhr füllen wird, vor hat, kündigte Senderchef Daniel Rosemann schon bei den Screenforce Days an. Anfang des Monats berichtete "Bild" dann bereits, dass man dafür Britt Hagedorn zurück auf Sendung schicken will. Nun hat Sat.1 das auch offiziell bestätigt.

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Wer über Talkshows spricht, spricht automatisch über Britt Hagedorn. Deshalb war für uns klar, dass sie die richtige Moderatorin für unseren neuen Daily Talk in 'Volles Haus!' ist. Wir sind begeistert, die Nachmittags-Talkshow gemeinsam mit ihr zu erneuern und freuen uns auf unterhaltsame, temperamentvolle und stimmungsgeladene Talk-Sessions in 'Volles Haus!'."

Britt Hagedorn selbst kommentiert ihr Comeback mit den Worten: "Dass ich gemeinsam mit SAT.1 den deutschen Talkshow-Kult wieder aufleben lassen und zurück ins Fernsehen bringen darf, macht mich stolz! Mit 'Britt - Der Talk um Eins' durfte ich in Sat.1 bereits 12 Jahre lang täglich die Zuschauer:innen unterhalten. Daran wollen wir mit 'Britt - Der Talk' in 'Volles Haus!' anknüpfen und mit meinen Gästen über all die Themen diskutieren, lachen und streiten, die sie und die Zuschauer:innen gerade bewegen. Was ich schon jetzt versprechen kann: Große Gefühle und überraschende Wendungen sind garantiert."

"Volles Haus!" wird von Jasmin Wagner und Jochen Schropp moderiert werden und soll neben dem genannten Nachmittags-Talk auch ein Gefäß für unterschiedlichste weitere Inhalte sein. So sollen News von seriös bis Boulevard ebenso darin stattfinden wie Service-Themen, Dokusoaps oder eben ein Talk. Es bleibt eine der spannenderen Fragen, ob ein solcher Gemischtwarenladen ohne klares Versprechen das Publikum wirklich zum Einschalten bewegen wird. Produziert wird "Volles Haus" von der neuen ProSiebenSat.1-Produktionsfirma Flat White Productions, bei der gerade überraschend der Geschäftsführer Mark Land von Bord ging.