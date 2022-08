am 18.08.2022 - 10:27 Uhr

Die große Zeit der "Markenchecks" ist zwar vorbei, doch insbesondere das ZDF zeigt mit "ZDFzeit" noch immer regelmäßig, dass Verbraucherthemen gefragt sind. Als der Sender kürzlich hinter die Kulissen von Lidl blickte, schalteten fast vier Millionen Menschen ein, darunter erstaunlich viele Jüngere. Mehr als 13 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Nun ist auch Sat.1 auf den Geschmack gekommen. Unter dem Titel "Der Sat.1-Check" nimmt der Privatsender im September zunächst zwei Folgen eines neuen Verbraucher-Formats ins Programm. Den Anfang macht "Der Sat.1-Baumarkt-Check! Obi, Hornbach, Bauhaus & Co." am Donnerstag, den 8. September um 20:15 Uhr. Eine Woche später folgt "Der Sat.1 Bio-Check! Aldi, Rewe, denns & Co.".

"Mit dem neuen 'Sat.1 Check' setzen wir unsere Factual-Strategie konsequent fort", so Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßlibng. Man biete dem Publikum damit "einen aktuellen, informativen und verbrauchernahen Service zu Produkt-Welten, die im Alltag der Menschen eine große Rolle spielen".

Ausgangspunkt ist in jeder Folge eine von Sat.1 in Auftrag gegebene aktuelle, repräsentative Verbraucherumfrage. Im Falle eines Quoten-Erfolgs dürften weitere Ausgaben folgen - schließlich haben insbesondere ARD und ZDF in der Vergangenheit bewiesen, dass es erstaunlich viele Themen gibt, die sich für Checks eignen.