am 18.08.2022 - 11:52 Uhr

Im Herbst vergangenen Jahres überraschten die beiden Löwen Georg Kofler und Ralf Dümmel mit ihrem bislang größten Deal: Für rund 220 Millionen Euro übernahm die Social Chain AG Dümmels DS Produkte. Nachdem Kofler und Dümmel also fürs gleiche Unternehmen tätig sind, können sie logischerweise nicht mehr gegeneinander als Löwen antreten. Beide sind trotzdem weiterhin dabei, wechseln sich im Verlauf der Staffel allerdings ab.

Nur zum Staffel-Auftakt am 29. August gibt es eine Ausnahme: Dann treten die beiden erstmals und einmalig als Löwen-Duo an und verfolgen somit gemeinsam auf einem Sofa die anstehenden Pitches - etwa für den Pestizidreduzierer lemonist, einem Reinigungsmittel für Obst und Gemüse. Auch an der Erfindung BeeSave des 17-jährigen Schülers zeigen sich die beiden Interessiert - aber nicht als einzige.

Dem Löwen-Rudel gehören neben Dümmel und Kofler auch in dieser Staffel wieder Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau und Nico Rosberg an. Jung-Unternehmerin Diana zur Löwen ist zudem als Gast-Löwin im Einsatz.