Mit Formaten wie "Temptation Island", "Are You The One?" oder "Prince Charming" hat sich RTL+ in den vergangenen Jahren sehr stark im Genre der Datingshows engagiert und damit offensichtlich große Erfolge gefeiert. So ist es dann auch zu erklären, dass sich schon bald noch ein weiteres Kuppel-Format hinzugesellen wird. "Make Love, Fake Love" nennt sich der jüngste Neustart, den RTL+ jetzt für den Winter in Aussicht gestellt hat.

Im Mittelpunkt der Sendung steht Yeliz Koc, die 2018 noch um das Herz von "Bachelor" Daniel Völz buhlte. Beschrieben wird das Format wiefolgt: Mit ihren potenziellen Traumtypen lebt sie in einer Villa auf Mallorca – und hofft, endlich den Richtigen an ihrer Seite zu finden. Die Kandidaten wollen die Single-Lady natürlich erobern, doch es gibt da einen Haken: Nicht alle sind Singles. Die 28-Jährige muss also herausfinden, wer es überhaupt ernst meint."

Liebes-Schlagzeilen in der Boulevardpresse machte Koc in den vergangenen Jahren auch abseits des "Bachelors" - vor allem durch ihre gescheiterten Beziehungen mit Johannes Haller und Jimi Blue Ochsenknecht. "Ich finde, dass das Format für mich perfekt ist", sagt sie nun gegenüber "RTL.de." "Dadurch, dass ich schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht habe, bin ich guter Hoffnung und bin gespannt, ob mich die letzten Jahre gelehrt haben."

Produziert wird "Make Love, Fake Move" von ITV Studios Germany. Wann genau die neue Datingshow bei RTL+ an den Start gehen wird, steht noch nicht fest.