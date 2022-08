In zwei Wochen kehrt Richterin Barbara Salesch mit neuen Folgen ihrer Gerichtsshow ins Fernsehen zurück. Bestellt wurden sie aber nicht von ihrem früheren Sender Sat.1, sondern von der Konkurrenz von RTL. "Barbara Salesch – Das Strafgericht", eine Produktion von Filmpool Entertainment, wird ab 5. September montags bis freitags vormittags im RTL-Programm zu finden sein. Geplant sind die Erstausstrahlungen um elf Uhr, eine für Fans der Sendung sicher ungewohnte Zeit. Sinn macht die Reaktivierung Saleschs ohnehin vor allem dann, wenn man sich die Möglichkeiten der Wiederverwertung der entstehenden Folgen vor Augen hält.

RTL Up fährt seit Jahren schon starke Quoten mit Courtshow-Wiederholungen ein, gefüllt werden mit "Familiengericht", "Strafgericht" und Co. viele Stunden in der Daytime. Und auch "Barbara Salesch – Das Strafgericht" findet von Tag eins an einen Platz im RTL Up-Programm. Wie nun bekannt wurde, plant der Spartensender die Ausstrahlung der jeweils aktuellen Folge am gleichen Tag ab 19:30 Uhr. Somit entfällt eine eigentlich zu dieser Zeit geplante Folge von "Das Strafgericht" mit Ulrich Wetzel. Jene Sendung wird übrigens parallel dazu ebenfalls neu aufgelegt und soll zu einem späteren Zeitpunkt starten.

Die Tatsache, dass RTL Up aber gerade einmal 45 Minuten Zeit für das Salesch-Comeback freiräumt, während die Gerichtsshow bei RTL vormittags 60 Minuten Sendezeit füllt, lässt darauf schließen, dass bei RTL Up nur in äußerst begrenztem Umfang Werbeplätze zur Verfügung stehen.

Wiederholungen alter Folgen von "Richterin Barbara Salesch" finden sich indes auch bei Sat.1 Gold – hin und wieder nachts und regelmäßig am Sonntagvormittag. Mitte August reichte es dabei für bis zu dreieinhalb Prozent Marktanteil insgesamt. Am nun zurückliegenden Sonntagvormittag schauten 0,16 und 0,26 Millionen Personen zu und bescherten Sat.1 Gold zwischen 10:10 und kurz vor zwölf knapp zwei und knapp drei Prozent Marktanteil.