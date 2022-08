Sechs Jahre ist es her, dass "Fest & Flauschig" als weltweit erster Exclusive Podcast von Spotify an den Start ging. Und nun werden noch mindestens drei weitere Jahre hinzukommen. Wie der Audio-Streamingdienst am Montag mitteilte, hat sich Spotify mit Jan Böhmermann und Olli Schulz auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt. Wie gehabt erscheinen die neuen Folgen jeweils mittwochs und sonntags.

"'Fest & Flauschig' ist aus der deutschen Podcast-Landschaft nicht mehr wegzudenken", so Jaruul Krause-Jentsch, Head of Studios bei Spotify in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Es ist schön, unseren weltweit allerersten Spotify Exclusive Podcast weiterhin als konstante Größe in unserem Audio-Angebot zu haben. Wir freuen uns auf drei weitere Jahre der Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann und Olli Schulz."

Erst am vergangenen Sonntag ist "Fest & Flauschig" aus der Sommerpause zurückgekehrt. Nach Angaben von Spotify gehört die Show zu den beliebtesten deutschsprachigen Podcasts. Vorläufer des Formats war die Radioshow "Sanft & Sorgfältig", die Böhmermann und Schulz drei Jahre lang gemeinsam bei Radioeins moderiert hatten.