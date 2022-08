"Die Zeit" trauert um ihren langjährigen Chefredakteur und Herausgeber Theo Sommer. Wie der Verlag mitteilte, starb Sommer am Montag im Alter von 92 Jahren im Kreise seiner Familie. Theo Sommer war von 1973 bis 1992 Chefredakteur und anschließend bis 2000 gemeinsam mit Marion Gräfin Dönhoff und Helmut Schmidt Herausgeber der Wochenzeitung.

"Die Kolleginnen und Kollegen der Verlagsgruppe sind in tiefer Trauer und verneigen sich vor einem großen Journalisten, der 'Die Zeit' mit seinem Temperament, seiner Tatkraft, seinem klugen Urteil und seiner Fröhlichkeit als weltoffenes, liberales, debattenfreudiges Blatt maßgeblich geprägt hat", hieß es in einer Mitteilung.

Auf "Zeit Online" ist inzwischen ein Nachruf erschienen, in dem unter anderem noch einmal an ein Interview mit Sommer anlässlich seines 90. Geburtstags erinnert wird. "Was mich nach wie vor fasziniert", sagte er damals, "der Vorgang des Schreibens selbst, der unbegreifliche Mechanismus, wie sich aus Gedanken Worte bilden." Sein Rat an Jüngere: "Immer ran an den Schreibtisch – die Muse betritt kein leeres Arbeitszimmer."

Für die nächste "Zeit"-Ausgabe, die am Donnerstag erscheinen wird, wurden bereits weitere Nachrufe in Aussicht gestellt, darunter auch einen vom heutigen "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo.