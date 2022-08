Auch wenn es noch mehr als vier Monate dauert, bis RTL die Pforten des Dschungelcamps wieder öffnet - in der Akquise für die künftigen Camperinnen und Camper befindet sich der Privatsender freilich schon jetzt. Und glaubt man der "Bild", dann ist RTL bei seiner Suche bereits fündig geworden.

Zumindest über drei Namen berichtet das Blatt an diesem Dienstag. Einer davon ist Andrej Mangold, der im Jahr 2019 als "Bachelor" von sich reden machte und seither mit Teilnahmen am "Sommerhaus der Stars" und dem "Kampf der Realitystars" bereits weitere Realityshow-Erfahrung sammelte. Demnächst wird der 35-Jährige zudem in der neuen RTLzwei-Show "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" zu sehen sein.

Neben Mangold steht laut "Bild" auch der Influencer Tim Kampmann, der vor allem unter seinem Künstlernamen Twenty4tim bekannt ist, auf der Dschungelcamp-Liste. Er war vor einem Jahr schon einmal in der RTL-Show "Pocher vs. Influencer" im Fernsehen zu sehen. Als Dritter im Bunde soll dann auch Lucas Cordalis mit dabei sein sein, der eigentlich in diesem Jahr eigentlich schon so gut wie im Camp war, dann jedoch durch eine Corona-Infektion ausgebremst wurde.

Bestätigt sind die Namen freilich noch nicht. Klar ist jedoch, dass RTL für das Dschungelcamp 2023 nach zwei Jahren der Zwangspause wieder nach Australien gehen wird (DWDL.de berichtete). "Der Dschungel gehört nach Australien und wir werden die Show wieder dort produzieren, wenn das möglich ist", sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner schon direkt nach Ende der Ausstrahlung der vergangenen Staffel, die nicht in Australien, sondern in Südafrika produziert worden war.

Während es mit Blick aufs Camp also zurück zu den Wurzeln geht, müssen sich die Fans von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" an ein neues Gesicht gewöhnen: Nach dem Abschied von Daniel Hartwich wird fortan Jan Köppen zusammen mit Sonja Zietlow moderieren.