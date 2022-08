am 23.08.2022 - 10:09 Uhr

Nach fünfjähriger Pause legt Egmont Ehapa Media das Kult-Magazin "Yps" neu auf - wenn auch vorerst einmalig, wie eine Verlagssprecherin auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte. Die neue Ausgabe erscheint am Mittwoch, den 31. August zum stolzen Preis von 7,99 Euro und umfasst 100 Seiten, auf denen eine "rasante Fahrt zurück in die kultige Zeit der 70er- und 80er-Jahre" versprochen wird. Die Startauflage von "Yps" beträgt 70.000 Exemplare.

"Yps" erinnert an legendäre TV-Momente, kultige Stars und Trends. In Interviews kommen unter anderem Schauspieler Terence Hill und Moderator Ingolf Lück zu Wort. Auch Comics mit Yps & Co, Yinni und Yan, Pif & Herkules und Prinz Eisenherz sind ebenso Teil der Neuauflage wie das legendäre Gimmick. Urzeitkrebse liegen zwar nicht bei, dafür gibt's den "Solar-Zeppelin", der mit einer Länge von knapp drei Metern und einem Durchmesser von 50 Zentimetern daherkommt.

Redaktionell verantwortlich für das neue "Yps" ist Marko Andric, Chefredakteur Magazine bei Egmont Ehapa Media. Andric: "Wir wollen mit unseren Leserinnen und Lesern gemeinsam eine Zeitreise in ihre und unsere Kinder- und Jugendjahre antreten und an längst vergessene kultige Momente erinnern. Mit 'Yps' tauchen wir ein in die schönsten und skurrilsten Ereignisse dieser Zeit. Dabei soll 'Yps' vor allen Dingen eins: jede Menge Spaß machen."

Erstmals kam "Yps" im Jahr 1975 auf den Markt. Als Zeitschrift für Kinder wurde "Yps" seinerzeit zum Kult, ehe im Jahr 2000 nach 1253 wegen schlechter Verkaufszahlen vorerst Schluss war. Fünf Jahre später versuchte sich der Egmont Ehapa Verlag schließlich an einer kurzlebigen Neuauflage, ehe 2012 ein weiterer Anlauf genommen wurde - diesmal mit der Positionierung als Erwachsenenmagazin. Die vorerst letzte Ausgabe kam 2017 auf den Markt.