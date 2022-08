Für die für einen Grimme-Preis nominierte Serie "Die Discounter" arbeiteten die Zwillingsbrüder Emil und Oskar Belton sowie Bruno Alexander noch mit Christian Ulmens Produktionsfirma Pyjama Pictures zusammen, nun stellen sie gemeinsam mit Max Mattis und Leo Fuchs für ProSieben und Joyn ohne diese Unterstützung die neue Impro-Serie "Intimate." auf die Beine und versprechen "Humor, der weh tut" - und schlagen damit in die gleiche Kerbe wie "Jerks".

Bruno Alexander, Emil und Oskar Belton, Max Mattis sowie Leo Fuchs übernehmen dabei nicht nur die Hauptrollen, sondern fungieren auch als Showrunner, schreiben die Drehbücher, führen Regie und produzieren mit ihrer Firma Kleine Brüder selbst. Die Serie soll die fünf Hamburger Freunde beim Erwachsenwerden und dem damit verbundenen grandiosen Scheitern an ihren eigenen sozialen Fähigkeiten zeigen.

Die Beschreibung liest sich so: "Die Impro-Serie zeigt spezifische sensible Momente im Leben von Bruno, Emil, Oskar, Max und Leo, in denen üblicherweise definitiv die Kamera aus ist - und über die man generell nicht spricht bzw. sprechen sollte. Mutwillig oder aus Verplantheit verstricken sich die Jungs in die verrücktesten Lügenkonstrukte, die sie immer schneller einholen, als ihnen lieb ist. Seitensprünge, Schauspiel-Chaos, Start-up-Schwierigkeiten und Betrug - der ganz normale Wahnsinn im Leben Anfang Zwanzigjähriger eben."

Insgesamt umfasst die erste Staffel acht Folgen, die im Frühjahr 2023 zuerst die zahlende Kundschaft bei Joyn Plus+ zu sehen bekommen wird, danach läuft die Serie dann aber auch frei empfangbar bei ProSieben.