am 23.08.2022 - 14:46 Uhr

Das Erste wird am Tag der Deutschen Einheit die Primetime für einen Zweiteiler freiräumen: Konkret gibt es am Montag, den 3. Oktober um 20:15 Uhr den Spielfilm "Das Weiße Haus am Rhein" zu sehen. Erzählt wird vom Überlebenskampf einer Hotelierdynastie nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs.

In den drei Generationen - gespielt von Jonathan Berlin, Pauline Rénvier, Benjamin Sadler, Katharina Schüttler und Nicole Heesters - spiegeln sich die Verwerfungen zwischen demokratischem Neuanfang und nationalkonservativer Rückwärtsgewandtheit wider. Das historische TV-Epos, von dem beide Folgen am Stück gezeigt werden, wirft dabei einen eher ungewöhnlichen Blick auf die "Wilden Neunzehnzwanziger" jenseits von Berlin und arbeitet die Aktualität damaliger Konflikte um Demokratie, Freiheit und Frauenbilder bildstark heraus - so verspricht es jedenfalls der Sender.

Zum Schauspieler-Ensemble gehören darüber hinaus unter anderem Henriette Confurius, Paul Faßnacht, Jesse Albert, Hendrik Heutmann, Ian Dickinson, Werner Wölbern und Peter Nottmeier. Regie führt Thorsten M. Schmidt ("Scheidung für Anfänger", "Schweigeminute") nach einem Drehbuch von Dirk Kämper ("Kaisersturz", "Landauer"). Die Kamera verantwortet Felix Cramer ("Oktoberfest 1900", "Die dunkle Seite des Mondes)." Produziert wird der Zweiteiler von Zeitsprung Pictures.

"Eine große Hotel-Geschichte in der rheinischen Provinz, die einen ganz neuen Blick auf die Weimarer Zeit wirft: nicht aus Sicht der Metropole, sondern aus der der ländlichen Idylle bei Bad Godesberg - das hat uns überzeugt", sagte Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto, bereits bei der Vorstellung des Projekts. "Dort, an den Ufern des Rheins, entfaltet sich mit diesem besonderen Zweiteiler eine mitreißende Familiensaga nach wahren Begebenheiten, eine geschichtsträchtige Hotel-Legende, die eingebettet ist in die großen politischen Umwälzungen, die das 20. Jahrhundert bestimmt haben."

Und die Produzenten Michael Souvignier und Till Derenbach erklärten: "'Das Weiße Haus am Rhein' ist das sehr ambitionierte Unterfangen, und passt alleine schon daher perfekt zu unserer Firma Zeitsprung Pictures, die dramatische Geschichte eines ganzen Kontinents, über die nicht minder dramatische Biografie eines einzelnen Menschen, Emil Dreesens und seiner Familie, begreifbar und spürbar zu machen. Vor der Kulisse des mächtigsten Stromes, des europäischsten aller Flüsse, des Rheins, an einer der schönsten und mythischsten Stellen, spielt unser Zweiteiler."