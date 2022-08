Tatkraft und Sorge bringt die Konferenz der Gremenvorsitzender der ARD in einer am Mittwochmittag veröffentlichten Pressemitteilung zum Ausdruck. Darin heißt es, innerhalb der GVK werde die derzeitige Situation beim RBB "mit großer Sorge" verfolgt. Gleichzeitig würde die GVK den Aufsichtsorganen des RBB "alle erdenkliche kollegiale Unterstützung" anbieten, um "die Situation ins Reine zu bringen." In Folge der fristlosen Entlassung von Intendantin Patricia Schlesinger steht der Sender aktuell ziemlich führungslos da, da auch Interimsintendant Hagen Brandstäter wegen einer wochenlangen Krankschreibung aktuell seiner Arbeit nicht nachgeht. Die Geschäfte führt dieser Tage daher Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus. Wie Hilfe seitens der GVK auch in der Praxis aussehen kann, würde ausgelotet werden, heißt es.

Innerhalb der GVK wird die Tätigkeit der Aufsichtsorgane innerhalb der ARD koordiniert. Die GVK, der aktuell Rolf Zurbrüggen vom WDR vorsitzt, ist zudem für die Intendantenkonferenz beratend tätig, wenn es um Grundsatzfragen, etwa bei der Programmstruktur oder -gestaltung geht. Die GVK setzt sich aus den jeweiligen Vorsitzenden der Rundfunk- und Verwaltungsräte der neun ARD-Sender sowie der Deutschen Welle zusammen. Als ständige Gäste nehmen die Vorsitzenden des ARD-Programmbeirats, des Programmbeirats von Arte Deutschland sowie des Hörfunkrats von Deutschlandradio an den Sitzungen teil.