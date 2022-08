am 24.08.2022 - 12:44 Uhr

Am 29. August begrüßt Nino Gadient erstmals die Zuschauerinnen und Zuschauer des Magazins "Kulturzeit", das bei 3sat immer zwischen "heute" und "Tagesschau" ab 19:20 Uhr zu sehen ist. Der 37-Jährige vertritt Nina Mavis Brunner während ihrer Elternzeit. Er ist seit einem Jahr Host des Instagram-Kanals "srfkultur", hat mehrere Podcasts und TV-Dokumentationen realisiert und gehört als Autor und Produzent seit mehreren Jahren auch zum Team der Sendung "Kulturplatz" im SRF.

Nino Gadient zur neuen Aufgabe: "Ich freue mich sehr auf die Arbeit in der international ausgerichteten 'Kulturzeit'-Redaktion in Mainz. Täglich über die wichtigen Bewegungen in der Kulturwelt der 3sat-Länder Deutschland, Österreich und Schweiz berichten zu dürfen, empfinde ich als großes Privileg."