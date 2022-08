Bei RTL laufen die Vorbereitungen auf die kommende Staffel der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Die Runde, die planmäßig Anfang 2023 starten soll, ist aktuell als finale Staffel geplant. Dafür kehren Dieter Bohlen nach einer Staffel Pause und auch Pietro Lombardi auf die Jury-Stühle zurück. Geht es nach Informationen der "Bild"-Zeitung, dann sind eben den beiden noch zwei Plätze frei. Anders als 2022, werde 2023 nämlich wieder von vier Positionen aus über musikalisches und gesangliches Können geurteilt.

Für den dritten Jury-Stuhl unterschrieben haben soll nun die 25 Jahre alte Leonie Burger, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen "Leony". Ihre Hits "Faded Love" oder "Remedy" laufen in deutschen Pop-Radios rauf und runter. 2020 coverte "Leony" übrigens den Modern-Talking-Song "Brother Louie". RTL wollte die aktuelle Berichterstattung rund um die 25-Jährige und ihr angebliches Engagement bei der Unterhaltungsshow gegenüber DWDL.de nicht kommentieren.



Weiterhin keine Entscheidung gefallen sein soll bezüglich des letzten Platzes am Jury-Pult. Angeblich sei ihr Shirin David weiterhin Favoritin. Unterschrieben sei aber nichts. Ohnehin dürften die Jury-Mitglieder zwei, drei und vier in der kommenden Staffel keine ganz einfache Rolle haben, dürfte sich doch der Hauptfokus auf den zurückkehrenden Dieter Bohlen richten.

Dieser hatte jüngst schon etwas mehr Milde in seinen Bewertungen angekündigt. Die einjährige Pause habe er zum Krafftanken und zur Reflektion genutzt. "Man sieht gewisse Sachen auch anders", so Bohlen kürzlich. "Ich habe selber einfach nicht kapiert, dass ich immer so hart rübergekommen bin – und dieser Einsicht zum Trotz. Verbiegen wolle er sich auch in der kommenden "DSDS"-Staffel "null".