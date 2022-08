Seit einigen Wochen platziert Kabel Eins am Sonntagvorabend nach 18 Uhr Eigenproduktionen in Erstausstrahlung. Was mit "Die Schrebergärtner: Säen, mähen und Trophäen" mit Zielgruppen-Quoten zwischen rund vier und etwa fünf Prozent noch ziemlich ordentlich anlief, geriet jüngst ins Stocken. Am vergangenen Wochenende holten "Die Poolbauer" mit knapp drei Prozent ein unbefriedigendes Ergebnis. Nach dem Ende der "Poolbauer"-Staffel wird die Sendung von einer weiteren Kabel-Eins-Eigenproduktion abgelöst, die im Sommer im Rahmen der Screenforce Days erstmals erwähnt wurde.