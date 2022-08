Von der laufenden Staffel des ProSieben-Quotenhits "Wer stiehlt mir die Show?" stehen noch zwei Episoden aus, die dienstags zur besten Sendezeit auf ähnlichen Anklang wie die zurückliegenden Ausgaben stoßen sollen. Ab dem 13. September gehört der Dienstagabend dann wieder Jenke von Wilmsdorff. An diesem Abend startet die vierteilige zweite Staffel von "Jenke. Crime". Er begrüßt auch dann wieder vier Menschen am Tisch, die früher kriminelle Vergehen begangen haben.

In der Pilotepisode dreht sich alles um den in den 80er Jahren gefeierten und entsprechend gut verdienenden Detlef Kowalewski, der in den 90ern als Drogendealer verurteilt wurde. 2015 erschien von ihm ein Buch mit dem Titel "Zur Hölle: Kohle, Knast & Rock 'n Roll". Die erste Staffel von "Jenke. Crime", gesendet im späten Frühjahr 2021, sicherte sich drei Mal zweistellige Marktanteile in der Zielgruppe und fiel nur zum Finale knapp unter diese Marke. Entsprechend lief es damals also reichlich zufriedenstellend für ProSieben.



Im Kabel Eins-Programm verabschiedet sich indes "Achtung Abzocke" rund um Urlaubsbetrüger in dieser Woche und macht Platz für das am 1. September startende "Ab ins Kloster". Doch von "Rosenkranz statt Randale" sind zunächst nur zwei Ausgaben geplant. Bereits am 15. September meldet sich Peter Giesel am Donnerstagabend zur besten Sendezeit zurück. In neuen Folgen von "Achtung Abzocke" rettet er diesmal wieder Urlaube. So ereilt ihn unter anderem eine Bitte von Sven, der auf Mallorca auf Betrüger hereingefallen ist.

Das Genre am Donnerstagabend wechselt indes auch bald bei Sat.1 Gold: Anstelle von Tiershows setzt der Best-Ager-Sender ab dem 15. September auf die Sat.1-Doku "Lebensretter hautnah". Ab 20:15 Uhr laufen davon zwei knapp zweistündige Episoden am Stück, die beide direkt im Anschluss nochmals gezeigt werden, sodass das Format bis weit in die Nacht hinein eingeplant ist.