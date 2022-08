Um den Alltagswahnsinn junger Studierender dreht sich eine neue Serie, die UFA Serial Drama seit Ende vergangener Woche für die ARD Mediathek umsetzt. "Irgendwas mit Medien", das in Weimar entsteht, ist somit die erste Produktion der Firma für den beauftragenden MDR. In der Mockumentary geht es um Wunderkind und Überflieger Lennart (Mirko Muhshoff), der frisch mit dem Studium begonnen hat und wieder und wieder auf Simon (Jano Kaltenbach) trifft.

Simon ist Langzeitstudent und hauptsächlich genervt von Lennart. Mehr oder weniger gemeinsam müssen die beiden die Herausforderungen des Studiums und des Erwachsenwerdens meistern. Währenddessen wird Lennarts Fernbeziehung zu seiner Freundin Inga immer komplizierter. Målin Uschkureit, Ulrike Winkelmann und Valentin Emil Lubberberger stehen ebenfalls und laut aktuellem Plan noch bis 23. September vor der Kamera.

Die beiden Hauptdarsteller, Muhshoff und Kaltenbach, hatten auch die Idee, entwickelten danach Format und Bücher. An der Uni, an der die Serie verortet ist, hatten beide zudem einst selbst studiert. Produzentin von UFA Serial Drama ist Helga Löbel: "Mit zwei so außergewöhnlichen Talenten zusammen arbeiten zu dürfen, die zudem schreiben, inszenieren und spielen – das ist eine echte Besonderheit. Ich bin sehr dankbar, dass mir Jano und Mirko ihr Vertrauen geschenkt haben und wir so gemeinsam ein wirklich tolles Programm an den Start bringen können."

MDR-Hauptredaktionsleiterin Jana Cebulla: "Über dieses neue Format freue ich mich aus ganz vielen Gründen: Zum einen spielt die Serie in Weimar und repräsentiert somit junges Leben in der Region, zum anderen geben wir hier neuen Talenten die Möglichkeit, sich zu verwirklichen. Und mit der UFA haben wir einen Auftragsproduzenten, der im Bereich der fiktionalen Serienproduktion eine sehr große Expertise mitbringt."