Nicolas Paalzow bleibt auch künftig CEO von Pantaflix. Der Vertrag mit dem Fernsehmacher, der einst unter anderem die Geschäfte von Kabel Eins, ProSieben, Sat.1, Janus TV oder der MME leitete, wurde nun um drei Jahre verlängert. Paalzow stieß 2017 zu Pantaflix, zunächst als Vorstandsmitglied, 2019 wurde er dann zum Vorstandsvorsitzenden. In den vergangenen fünf Jahren habe er "die Strategie der Unternehmensgruppe entscheidend geprägt und das Kerngeschäft der Kino- und Serienproduktion souverän durch die Corona-Krise geführt", befand Marcus Machura, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Pantaflix AG.

Machura würdigte die Bestrebungen des CEO, das Unternehmen breiter aufzustellen, indem er "neue Geschäftsfelder erschlossen" und "gemeinsam mit seiner Vorstandskollegin Stephanie Schettler-Köhler langfristige Wachstumsperspektiven geschaffen hat." Auf Gefallen stieß im Aufsichtsrat obendrein, dass Pantaflix sich jüngst namhaft verstärkt hat. Yoko-Higuchi-Zitzmann ist seit Kurzem neue Co-Geschäftsführerin der Pantaleon Films. Tristan Lehmann wurde als Geschäftsführer der Podcast-Produktionsfirma PantaSounds geholt.



Auch diese Personalien sind für den Aufsichtsrat der beste Beleg, dass Pantalix in besten Händen sei, so Machura. Erst im Frühsommer kündigte Paalzow im Exklusiv-Interview mit DWDL.de an, dass sich seine Firma jüngst verändert habe und der Change-Prozess auch weitergehen solle. Der Haupt-Fokus liegt mittlerweile auf Content-Erstellung. "Wir haben früher sehr stark das Digitalgeschäft und die Ambitionen dort herausgestellt. Dass das nicht so funktioniert hat, wie es gedacht war, wurde oft genug geschrieben", sagte Paalzow damals und erläuterte: "Wir wollen zum einen kommerziell erfolgreiches Kino machen, das ist nicht nur unsere Heritage, sondern auch Zukunft." Bedeutsam seien auch Projekte wie der Film "Army of Thieves" von und mit Matthias Schweighöfer für Netflix.