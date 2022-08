Am Donnerstag wurde die Gruppenphase der UEFA Champions League ausgelost – aus deutscher Sicht gibt es in der anstehenden Königsklassen-Saison die Besonderheit, dass gleich fünf deutsche Vereine mitmischen. Neben den klassischen vier Startern ist diesmal auch Eintracht Frankfurt dabei. Die Hessen sind amtierenden Europa-League-Sieger. Nicht nur der Gewinn des Pokals mag damals ein wenig überrascht haben, die Eintracht sorgt auch bei den TV-Ansetzungen für eine kleine Überraschung. Frankfurt spielt in der Gruppenphase grundsätzlich immer am gleichen Tag wie der FC Bayern München und dennoch entfiel beim Picking von Prime Video in einem Fall die Wahl auf die Hessen und nicht auf den Rekordmeister.

Ganz konkret geht es um den dritten Spieltag Anfang Oktober. Amazon Prime Video, das sich immer Dienstags das aus ihrer Sicht beste Spiel aussuchen darf, wird dann das Frankfurter Heimspiel gegen Tottenham zeigen und nicht den Auftritt des FC Bayern München gegen Pilsen. Wahrscheinlicher Grund: Die Elf von Julian Nagelsmann spielt an diesem Tag bereits um 18:45 Uhr, die Eintracht bestreitet ein auch von der Ansetzung her attraktives Primetimespiel. An den anderen beiden Dienstagen, an denen der FCB aktiv ist, wird Prime Kimmich, Neuer und Co. zeigen – somit läuft dort unter anderem die Partie Bayern gegen Barcelona (2. Spieltag) und das Match zwischen München und Inter Mailand.



Keine Ausnahmen gibt es derweil bei Borussia Dortmund. Wann immer möglich, hat Prime auf die Mannschaft von Edin Terzic gesetzt. Den BVB zeigt Prime somit drei Mal – unter anderem am ersten Spieltag trotz seines 18:45-Uhr-Spiels gegen Copenhagen. Außerdem am vierten Spieltag gegen Sevilla und am fünften Spieltag gegen Manchester City (Anstoß je 21 Uhr). Dass Prime Video nur Heimspiele gepickt hat, dürfte indes Zufall sein.

Alle anderen Matches und somit auch die komplette Gruppenphase der Vereine Red Bull Leipzig sowie Bayern 04 Leverkusen zeigt DAZN. Der Sender überträgt alle Matches (mit Ausnahme des Prime-Spiels) auch in einer Konferenz und will, wenn zwei deutsche Teams zeitgleich spielen (was vor allem zu Beginn der Gruppenphase öfter vorkommt) auch die einst von Sky etablierte "Deutsche Konferenz" wiederbeleben.