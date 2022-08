Recasts sind in Serien eine durchaus umstrittene Maßnahme. Fans müssen sich dann nicht nur an ein neues Aussehen bekannter Figuren gewöhnen, sondern logischerweise auch an eine ganz andere Gestik und Mimik – und dennoch lassen sich solche Recasts mitunter nicht vermeiden, etwa, wenn die Produktion eine Rolle unbedingt halten will, der Schauspielende aber nicht mehr weiter machen möchte – oder wenn eine Rolle zurückgeholt wird, es aber an Verfügbarkeiten scheitern würde. Bei der ARD-Daily "Sturm der Liebe", bei der es in den kommenden Wochen und Monaten zudem um die ganz grundsätzliche Frage geht, ob die ARD die Serie doch noch einmal über 2023 hinaus verlängern wird, kehrt ab Herbst nun die Rolle Valentina Saalfeld zurück.