am 31.08.2022 - 11:00 Uhr

Eine der Erkenntnisse aus dem letzten Bundestagwahlkampf war die: Manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn statt Journalistinnen oder Journalisten einmal Kinder die Fragen an Poltikerinnen udn Politiker stellen - denn die lassen die üblichen nichtssagenden Floskeln nicht so leicht durchgehen und zwingen auch gestandene Politprofis zu einer einfachen Sprache, die dann auch der normale Bürger zuhause besser versteht.

Eines dieser Formate, in denen das zu beobachten war, war im letzten Jahr "Kannste Kanzleramt?" bei Sat.1. Nun kehrt es in Form von "Kannste Regieren?" auf den Bildschirm zurück. Bundeskanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock kennen sich mit dem Format ja nun bereits aus und sind wieder mit dabei, als dritter im Bunde stellt sich diesmal Gesundheitsminister Karl Lauterbach den Fragen der Kinder. Während Baerbock und Lauterbach den Kindern in einem Klassenzimmer gegenübertreten, lud Scholz sie ins Kanzleramt ein.

Zu sehen gibt es "Kannste Regieren" etwa ein Jahr nach der letzten Bundestagswahl am Donnerstag, 22. September um 20:15 Uhr in Sat.1. Produziert wird die Sendung von Redseven Entertainment. "Kannste Kanzleramt" hatte im vergangenen Jahr einen Marktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Im Schnitt sahen damals rund 1,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, zumindest mal kurz reingeschaltet hatten aber über vier Millionen.