"Traumhaus am See gesucht", "Hausbau in 100 Tagen", "Flipping in Idaho", "Unser Traum vom Schloss", "Good Bones – Mutter, Tochter, Home-Makeover", "Flea Market Flip – Die Schnäppchenjäger". Das ist nur eine Auswahl an Flipping-Formaten, die der Spartensender Home & Garden TV alleine an diesem Mittwoch im Programm hat. Mit "Mein Haus am Strand", "Traumhaus am Mittelmeer", "Beach Around the World", "Island Life", "Renovation Island" und vielen weiteren folgen in den kommenden Tagen weitere Produktionen, die alle nach sehr ähnlichem Prinzip funktionieren.