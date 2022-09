"Was gibt's zu lachen?" - darüber wird am heutigen donnerstag wieder auf einer Veranstaltung der Grimme-Akademie und des CoJokingSpace in Köln diskutiert. Beim ZDF jedenfalls soll's in den kommenden Monaten noch deutlich mehr zu lachen geben, wie im Rahmen der Veranstaltung angekündigt wurde. Dafür haben die Mainzer das bereits bestens etablierte "Browser Ballett" zu sich locken können. Gestartet war das damals noch "Bohemian Browser Ballett" genannte Angebot 2016 rein online im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Content-Netzwerkes Funk. Der zugehörige YouTube-Kanal zählt derzeit knapp über 400.000 Abonnentinnen und Abonnenten.

Ende 2020 kam das "Browser Ballett" dann erstmals auch ins klassische Fernsehen im Ersten und erhielt dafür eine erneute Grimme-Nominierung, nachdem das Online-Angebot 2019 bereits mit einem Grimme-Preis ausgezeichnet worden war. Im Herbst 2021 folgte eine etwas anders aufgezogene längere zweite TV-Staffel als "Browser Ballett - Satire in Serie". Nun wechseln Schlecky Silberstein und Co. hingegen von der ARD und funk zu ZDFneo. Dort sollen sie eine "neue Choreografie erfinden". "In halbstündigen Filmen spinnt das Ensemble eine komplette Story rund um ein gesellschaftlich relevantes Thema und kann die gewohnt bissige Satire und filmreife Umsetzung auf einer größeren Bühne ausspielen und weiterentwickeln", heißt es seitens des ZDF.

Schlecky Silberstein kommentiert den Wechsel mit den Worten: "Seit ich das erste Mal Traumschiff geschaut habe, wusste ich: Ich will eines Tages für das ZDF arbeiten! Das ganze Team freut sich auf die Aufgabe Satire-Langfilm und auf das beste 'Browser Ballett' aller Zeiten." Produziert wird das "Browser Ballett" von der Berliner Produktionsfirma Steinberger Silberstein GmbH, die auch eine zweite Staffel von "Aurel Original" mit Aurel Mertz produziert. Hier geht's bereits ab dem 15. September weiter. Mertz sagt: "Ich freue mich, dass wir unsere Show mit dem ZDF auf ein neues Level heben konnten und unser geliebtes Publikum auch dieses Jahr im Spagat zwischen Spaß und Weltuntergang in den Herbst begleiten dürfen."

Noch viel mehr Abonnentinnen und Abonnenten als das "Browser Ballett" hat Torge Oelrich alias "Freshtorge" bei YouTube um sich geschart, rund 3,65 Millionen sind es insgesamt an der Zahl. Auch mit ihm arbeitet das ZDF künftig zusammen: Für die ZDF-Mediathek wird er die Comedy "Einsame Herzen" produzieren, die Datingshows und Partnerbörsen parodieren soll. Darin sollen sowohl bekannte als auch neue Torge-Figuren auf der Suche nach der großen Liebe zu sehen sein. Hinter der Reihe steht die Produktionsfirma Fabiola. Torge Oelrich: "Ich freue mich riesig, ein Teil meiner bekannten Comedy Figuren aus dem Internet und ganz neue spannende Charaktere in meiner ersten Sketch-Comedy zusammenzubringen. Wir haben das Thema Partnersuche einmal humorvoll unter die Lupe genommen. Was hier an Geschichten entstanden ist, ist so urkomisch, albern und überhöht, dass man es einfach gesehen haben muss. Ich bin mir sicher, dass dem Zuschauer die ein oder andere Situation nicht so ganz fremd sein dürfte." Zu sehen geben soll es das Ganze im Frühjahr 2023.

Zu diesem Zeitpunkt soll dann noch eine weitere neue Sketch-Comedy in den Dreh gehen, die sich derzeit noch in der Entwicklung befindet. Inhaltlich ist noch nicht viel mehr bekannt als der Name: "Knigge 3000". Es soll sich um eine Ensemble-Comedy handeln, die von den Produktionsfirmen AlwaysOn Production und Riverside Entertainment produziert wird. Schon im Oktober dieses Jahres zu sehen sein wird hingegen die dritte Staffel von "Parshad" mit der Offenburger Comedienne Parshad Esmaeli. Zudem wird das Gaming-Format "GameTwo", das die Rocket Beans für ZDFneo und die ZDF-Mediathek produzieren, um eine Comedy-Rubrik erweitert. Eine satirische Nachrichtensendung berichtet ab Oktober darin über erdachte News aus der Gaming-Welt, realisiert als Puppen-Show.