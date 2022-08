am 31.08.2022 - 16:21 Uhr

Mit Beginn des Septembers sind Andrea Beer und Vassili Golod nun langfristig als Korrespondentin bzw Korrespondent für die Berichterstattung der ARD aus der Ukraine verantwortlich. Der WDR ist innerhalb der ARD für das Berichtsgebiet zuständig, das auch die Ukraine umfasst. Bislang war der WDR mit wechselnden Teams vor Ort, nun setzt man auf mehr Beständigkeit.

Vassili Golod war in den vergangenen Monaten bereits mehrfach für einige Zeit in der Ukraine unterwegs, Andrea Beer ist seit Mai in dem Kriegsland tätig. Als festes Team vor Ort werden sie aber auch weiterhin durch wechselnde Kolleginnen und Kollegen unterstützt.

Vassili Golod wurde im ukrainischen Charkiw geboren. Er absolvierte beim WDR bereits sein Programmvolontariat und arbeitete später als Redakteur und Reporter im WDR Newsroom, berichtete für die ARD aus London und Moskau und ist Host des Podcasts "Machiavelli – Rap & Politik". Andrea Beer war zuletzt als Korrespondentin für die ARD im Studio Moskau tätig, zuvor war sie Korrespondentin im ARD-Studio Südosteuropa.