Fiktionale Produktionen, ob aus Deutschland, Österreich oder auch Amerika, taten sich jüngst bei Vox am Mittwochabend eher schwer bei den jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern. Ab Ende September wechselt der Sender daher die Programmfarbe und will in den Wochen danach mehrere neue Reportageformate zeigen. Hosts der Dokumentationen werden unter anderem Ilka Bessin und Nora Tschirner sein. Konkret hat der Sender nun drei Formate angekündigt. Los geht es mit "Ilka Bessin - Liebesbetrügern auf der Spur", danach folgen "Vox Inside" sowie "Reine Kopfsache mit Nora Tschirner".

Am 28. September geht es in der Bessin-Doku um "Love Scamming", eine bekannte Betrugsmasche, bei der sich Kriminelle unter falschen Profilen Zugang zu einsamen Menschen im Internet verschaffen und so versuchen, ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen. Bessin, die nach Vox-Angaben einst selbst "Love Scamming"-Opfer war, versucht in dem neuen Format Täterinnen und Täter aufzuspüren. Im Anschluss an die zweistündige und von RTL Studios kommende Doku ist ein Begleittalk geplant.



Ab dem ersten Oktober-Mittwoch folgt dann das vierteilige "Vox Inside" – ImagoTV, Spiegel TV und M.E. Works (2) haben die Episoden umgesetzt. Reporterinnen und Reporter gehen in dem Neustart "Themen nach, die jeden betreffen können". Es soll um Abzocke auf dem Wohnungsmarkt, Schattenseiten des Fitnesstrainings oder Identitätsklau im Netz gehen.

RTLzwei bringt "Polizei im Einsatz" zurück

RTLzwei hat indes angekündigt, vier neue Episoden der Doku-Reihe "Polizei im Einsatz" auszustrahlen. Die Produktion aus dem Hause Good Times wird ab dem 22.September und somit donnerstags zur besten Sendezeit laufen. Bei den Dreharbeiten kamen auch Body Cams zum Einsatz, die für besonders tiefe Einblicke in die Arbeit der Polizei sorgen sollen.