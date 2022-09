In der Nähe von Kopenhagen laufen derzeit die Dreharbeiten für den Sechsteiler, der von den iEmmy-Gewinnern Mai Brostrøm und Peter Thorsboe geschrieben wurde. Sie standen auch schon hinter Serien wie "Unit One - Die Spezialisten", "Der Adler - Spur des Verbrechens" oder "Modus - Der Mörder in uns". Gedreht wird nicht nur in Kopenhagen, sondern in ganz Dänemark, unter anderem auch in der Wildnis der Halbinsel Jütland.

Im Zentrum der Oxen-Romane und damit auch der Serie steht die Titelfigur Niels Oxen, ein dänischer Kriegsheld, der aufgrund einer falschen Anschuldigung unehrenhaft aus der Armee entlassen wird und sich in die Einsamkeit des Waldes zurückzieht. Er muss sich seinen inneren Dämonen stellen, als er in einen Mordfall verwickelt wird und in das Netzwerk eines politischen Geheimbunds gerät, in dem er undercover ermittelt.

Die Hauptrolle übernimmt Jacob Lohmann, zur Besetzung gehören außerdem Ellen Hillingsø, Josephine Park und Birgitte Hjort Sørensen, auf deutschsprachiger Seite sind Reinout Scholten van Aschat, Luise Befort und Julie Burkhardt im Cast vertreten. Für die Regie zeichnet Jannik Johansen verantwortlich, der auch schon mit Serien wie "Borgen – Gefährliche Seilschaften" oder "Follow the Money" Thriller-Erfahrungen sammelte.

Doris Schrenner, HR Internationale Fiction ZDF: "Wir freuen uns darüber, gemeinsam mit unserem Koproduktionspartnern SquareOne Productions, SF Studios und TV 2 die hochklassige Serie 'Oxen' zu realisieren. Damit setzen wir unsere Verfilmungen skandinavischer Bestseller nach den Erfolgen mit Adaptionen von Autoren wie Stieg Larsson, Jussi Adler-Olsen und Henning Mankell fort." Al Munteanu, CEO von SquareOne Productions, freut sich, dass der Dreh "nach intensiven Jahren der Drehbuchentwicklung mit einer herausragenden Besetzung" nun beginne. "Mich erinnert diese 'ehrgeizige' Serie mit ihren zahlreichen Wendungen an die Thriller-Serie 'The Bodyguard'. 'Oxen' besitzt die DNA, um für unsere Partner ZDF und TV2 sowie für Streamer auf der ganzen Welt zum absoluten Event zu werden."