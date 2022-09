Auch in diesem Herbst wird RTL seinen Freitagabend mit der Unterhaltungsshow "Ninja Warrior Germany" bespielen. Präsentiert wird die nächste Staffel vom bekannten Trio, bestehend aus Laura Wontorra, Jan Köppen und Frank Buschmann. Los geht es erst am 30. September, was vor dem Hintergrund der ab Ende November anstehenden Fußball-Winter-WM nicht uninteressant ist. RTL verspricht neun reguläre Shows (5x Vorrunde, zwei Halbfinals und zwei Finals) sowie ein Promi-Special und ein 4-Nationen-Special. Würden alle diese Shows freitags laufen, wäre die Staffel erst nach dem Start der Winter-WM zu Ende. Möglich also, dass insbesondere die Specials an anderen Abenden eingestreut werden. Frühere 4-Nationen-Ausgaben liefen etwa auch schon sonntags. RTL hat noch keine Details genannt.

In zwei Shows dürfen sich obendrein Zuschauerinnen und Zuschauer daran versuchen, den Parcours zu bewältigen. Wer eines der Hindernisse schafft, bekommt 1000 Euro und eine Wildcard für Staffel acht.

Wallraff-Abend

Einen Tag vor dem Start der neuen "Ninja"-Staffel will RTL zudem Günter Wallraff ehren. Dieser wird am 1. Oktober 80, weshalb am Donnerstag, 29. September ab 22:35 Uhr die Ausstrahlung der Dokumentation "Günter Wallraff, der Rollenspieler - das Leben eines Aufklärers" von Grimme-Preisträger Lutz Hachmeister eingeplant ist. Darin sollen das Lebenswerk des Journalisten ebenso wie aktuelle Projekte betrachtet werden. Am gleichen Abend ab 20:15 Uhr ist indes eine neue Folge von "Team Wallraff" eingeplant.