2016 und 2017 waren die ersten beiden Staffeln von "Die Puppenstars" im Programm von RTL beheimatet – die insgesamt sieben Episoden liefen alle am Freitagabend. Nach mehr als fünf Jahren Pause kehrt die Produktion nun zu RTL zurück, auch weil der Sender durch das Fehlen von "Das Supertalent" in diesem Herbst Lücken füllen muss. Und so wandern "Die Puppenstars" auf den Samstagabend. Die dritte Staffel startet am 24. September (20:15 Uhr). Neu ist: Es gibt nun nicht mehr Vorrundenshows und ein Finale, stattdessen ist jeder Abend in sich abgeschlossen, schon am Ende der Sendung wird somit der "Puppenstar des Abends" gekürt, der dann mit dem Preisgeld von 20.000 Euro nach Hause gehen darf.

Insgesamt sind im Herbst drei neue "Puppenstars"-Episoden geplant. Die Moderation übernimmt diesmal Thomas Gottschalk, in der Jury sitzen Max Giermann, Martin Reinl, Puppe "Kakerlak" und Sonja Zietlow. Die ersten beiden Staffeln wären aus heutiger Sicht übrigens ein schöner Erfolg für den Privatsender, erzielten sie bei den klassisch Umworbenen doch ansehnliche 17,1 und 14,5 Prozent.



Einen solchen Erfolg dürfte sich auch Mario Barth mit seiner kommenden RTL-Show wünschen. Auch für diese gibt es nun einen konkreten Starttermin. Sie schließt sich an die Rückkehr von "Ninja Warrior Germany" an. So plant RTL mit dem sechsteiligen "Mario Barth rettet deine Liebe" ab Freitag, 30. September 2022 jeweils ab 23:15 Uhr. In seiner neuen Show nimmt er die Probleme rund um Liebe und Partnerschaft ins Visier. Dabei kümmert er sich in jeder Sendung um eine andere Bedrohung für die menschliche Zweisamkeit und will mit Hilfe prominenter Helfer aufzeigen, wie sich beide Partner wieder näher kommen können.