Es geht um ein kleines, abgelegenes Bergdorf irgendwo in Spanien: In Rubite werden Häuser derzeit extrem günstig zum Kauf angeboten. Einen Supermarkt gibt es nicht, das Meer ist mit dem Auto 20 Minuten entfernt. Der dortige Bürgermeister will vermehrt junge Leute ins Dorf locken, sie sollen das Dorf zum Florieren bringen. Und hier begann die Idee für ein neues Vox-TV-Format, das Ende September nun seine Premiere feiert: "Das spanische Dorf – Große Träume für kleines Geld" wurde von RTL Studios umgesetzt und verlabt von den Teilnehmenden ein bisschen was vom Erfindergeist, der auch für "Die Höhle der Löwen" notwendig ist.

Weil es mehr Interessenten für die günstiger Häuser gibt als eben Immobilien, entscheiden die Geschäftsideen, die die sich Bewerbenden präsentieren. Wer punktet beim Dorfrat und kann somit mit der Renovierung der Immobilie beginnen? "Das spanische Dorf" wird bei Vox nicht etwa den "Löwen"-Sendeplatz am Montag übernehmen, sondern ab dem 30. September immer freitags zu sehen sein. Auf dem Sendeplatz ab 20:15 Uhr lieferten zuletzt Geschichten von "Goodbye Deutschland" sehr ansehnliche Quoten. Die erste Staffel besteht aus sechs Ausgaben.

Den Weg ins Free-TV schaffen wird indes ab Ende September auch eine Sendung, die schon seit Ende Juli bei RTL+ zum Abruf bereit steht: Das Doku-Format "Paartherapie", in dem sich vier Paare bei einer eben solchen von Kameras begleiten lassen. Stephanie Kossow ist die Therapeutin der Sendung, die von der Firma Film Five umgesetzt wurde. Wie sehr Vox offenbar an die Produktion glaubt, lässt sich am Sendeplatz ablesen. "Paartherapie" wird Lead-Out des Quotenhits "Die Höhle der Löwen" und läuft – jeweils in Doppelfolgen – ab dem 26. September am späteren Montagabend. Die erste Folge beginnt um kurz vor 23 Uhr. Hier geht's zur DWDL.de-TV-Kritik der kommenden Vox-Sendung.