Am 6. und 7. September findet in Köln das diesjährige VideoDays Festival statt. Auf diesem treffen unter anderem Content-Kreierende und Fans aufeinander. Teil davon ist aber auch eine Award Gala, die von Nadine Hadad, Alina Khani und Marti Fischer moderiert wird. Auf dieser werden Preise in 16 Kategorien (unter anderem Lifestyle & Entertainment, Gaming, Best in Streaming, Comedy oder News & Commentary) verliehen. Exklusiver Partner der Veranstaltung ist nun die Streamingplattform Joyn. Dort wird die Award Show am 7. September auch kostenfrei übertragen, Red-Carpet-Moderator wird Marvin Wildhage.

Auch vor Ort auf den VideoDays wird Joyn als Streamingdienst, der schon jetzt mit jungen Kreatorinnen und Kreatoren zusammenarbeitet, präsent sein. Angekündigt wurde eine Joyn-Lounge, die sich für Networking-Gespräche eignen soll, eine Masterclass und und 10.000 Euro Entwicklungsbudget für ein neues Content-Format für den Sieger oder die Siegerin des "Breakout Awards". Wer sich hier durchsetzt, wird also ein neues Joyn-Format erhalten.