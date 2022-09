am 05.09.2022 - 12:20 Uhr

Nach einer mehrjährigen TV-Abstinenz lässt der stellvertretende Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" und ehemalige Kanzlerkandidat der Horst Schlämmer Partei nun wieder etwas von sich hören. Allerdings setzt sich Hape Kerkeling nicht für ein neues TV-Format das künstliche Gebiss ein, sondern trett mit dickem Bauch und Trenchcoat als Testimonial für HD+ vor die Kameras.

Im TV-Spot der Kampagne erhält Schlämmer einen großen neuen Fernseher - der allerdings nur ein unscharfes Bild zeigt, worauf er haarscharf folgert "Hömma. Dat Ding ist kaputt ...". Tatsächlich spricht er aber natürlich das Problem an, dass die meisten privaten Sender nur kostenpflichtig in HD-Qualität zu empfangen sind und wirbt damit für das Angebot von HD+, das mittels einer App auf etlichen TV-Geräten der neuesten Generation nun auch vorinstalliert ist. In weiteren Spots durchsucht er die Mediatheken über die HD+ TV-App und nutzt das Unterwegs-Angebot HD+ ToGo.

Die Kampagne besteht aus fünf TV Spots: einem Master-Spot für die HD+ TV-App, drei weiteren Spots zur HD+ TV-App-Aktivierung, den Mediatheken und HD+ ToGo sowie einem TV-Spot für Sky. Der erste Flight läuft seit Sonntag und noch bis zum 2. Oktober, im Weihnachtsgeschäft ist dann ein weiterer Flight in Planung. Geschaltet wird er auf den Sendern RTL, Vox, Nitro, RTLzwei, Sat.1, ProSieben, Kabel Eins, ProSieben Maxx, Sport1, Dmax, Tele 5 und Deluxe Music, wobei man auch auf Adressable TV setzt. Flankiert wird die TV-Kampagne durch B2B- und Fachhandelskommunikation, Digital Marketing, Social Media und auch Print-Anzeigen. HD+-Marketingchefin Anja Köpping verantwortet die Kampagne, die von thjink München konzipiert und von Markenfilm Hamburg produziert wurde.