am 05.09.2022 - 12:18 Uhr

Das Genre True-Crime boomt – und in Kürze startet sogar eine True-Crime-Sendung für Heranwachsende. Der Ki.Ka hat den Start von "Young Crime" angekündigt, einer Sendung, die sich speziell mit Jugendkriminalität befassen soll. Die Produktion hat Imago TV übernommen. Die Debütfolge soll ab dem 30. September in der ZDF Mediathek angeboten werden. Linear feiert sie ihre Premiere am Samstag, 1. Oktober um 20:35 Uhr. Auf diesem Sendeplatz sollen dann auch weitere Episoden folgen.

Jede der acht Ausgaben soll einen wahren Fall erzählen und sich dabei auf Delikte konzentrieren, die vorrangig von Jugendlichen begangen werden. Die Rede ist von Diebstahl, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Nötigung und Erpressung. Moderator im Studio ist Chinedu Melcher – er soll die Fälle mit jeweils drei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Uhr diskutieren. Eine Jugendrichterin soll juristische Einschätzungen abgeben. Um die echten Täter zu schützen, sollen sämtliche Namen in den echten Fällen verändert werden. Die Rede ist zudem davon, dass die exakten Tathergänge fiktionalisiert werden.



"Die nachgestellten Szenen folgen dem Ablauf einer Verhandlung: von der Anklage bis zur Urteilsverkündung. Außerdem geben sie Einblicke in die individuellen Motive und Geschichten der jungen Menschen aus unterschiedlichen Milieus", erklärten Margrit Lenssen und Carina Schulz von der ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend.

In der Auftaktfolge geht es um den Jugendlichen Alex, der ins Basketballteam aufgenommen wird, wegen seiner "billigen Klamotten" aber von Mitspielern ausgegrenzt wird. Als Reaktion klaut Alex ihre Handys aus der Umkleidekabine. Buch und Regie zu den jeweils etwa 25 Minuten langen Folgen liegen bei Birgit Tanner und Heike Raab.