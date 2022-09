Anfang des Jahres wechselte Jörg Pilawa von der ARD zu Sat.1 - doch ganz so abrupt fiel die Trennung dann letztlich nicht aus. Durch voraufgezeichnete Folgen war er noch bis vor kurzem beim "Quizduell" im Ersten zu sehen, sogar noch bis Ende des Jahres reichen die bereits vorproduzierten Folgen bei der "NDR Quizshow". Und obwohl nicht voraufgezeichnet gehört er auch immer noch zum Moderationsteam der "NDR Talk Show" - wo man aber nun in absehbarer Zeit wohl eine Nachfolgeregelung präsentieren will.

Die "Bild" berichtet am heutigen Montag nun in einer kleinen Meldung in ihrer Print-Ausgabe, dass er sogar die "Silvestershow" in diesem Jahr erneut präsentieren wird. Auf DWDL.de-Nachfrage dementiert man das bei der ARD allerdings klar. Zwar sei eine Neuauflage für dieses Jahr geplant, allerdings mit anderer Besetzung. Wie die aussieht, lässt man beim verantwortlichen BR noch offen, Burchard Röver, Sprecher des Ersten, stellt aber klar: "Jörg Pilawa wird die diesjährige Silvestershow nicht moderieren."

Jörg Pilawa hatte die Moderation der Silvestersendung 2016 erstmals übernommen, damals noch unter dem Titel "Silvesterstadl", ein Jahr später wurde die Sendung in "Silvestershow" umbenannt, womit die Marke "Stadl" 36 Jahre nach Einführung des "Musikantenstadls" und eineinhalb Jahre nach der Trennung von Karl Moiks Nachfolger Andy Borg Geschichte war. Für Jörg Pilawa, der nach "Quiz für dich" aktuell mit "Zurück in die Schule" im Sat.1-Programm zu sehen ist, wird es Ende des Jahres übrigens zwar keine Silvestershow, aber dafür eine andere Aufgabe geben: Im Dezember soll er bei seinem neuen Sender einen Jahresrückblick moderieren, der live ausgestrahlt werden soll.