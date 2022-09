Nachdem die neue Primetime-Produktion "Das Haus am Meer" am Montag weniger als zwei Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfuhr, hat Sat.1 nun erwartungsgemäß den Stecker gezogen. Bereits in der kommenden Woche wird das Format nicht mehr zur Primetime ausgestrahlt. Stattdessen rutscht es ins Nachtprogramm und soll in der Nacht auf kommenden Dienstag gegen 1:25 Uhr beginnen. Eine Woche später läuft das Staffelfinale ab kurz nach ein Uhr nachts.

Betroffen von den Verschiebungen ist obendrein das zuletzt ähnlich schwach performende "Stark, stärker". Die weiteren Episoden zum Thema Tierretter und "Jetzt erst recht" sollen in den kommenden beiden Wochen gar erst gegen drei Uhr nachts starten. In der Primetime setzt Sat.1 montags zunächst auf Comic-Verfilmungen. In der kommenden Woche soll – und das wird nicht allzu schwer sein – "Aquaman" für bessere Werte sorgen. Ab kurz nach 23 Uhr ist zudem ein Re-Run von "Ant-Man and the Wasp" (läuft am Samstag zuvor zur Primetime) geplant.

Am 19. September rutscht "The First Avenger: Civil War" neu ins Sat.1-Programm, ab 23:20 Uhr schließt sich die Wiederholung des Samstagsfilms "Sonic the Hedgehog" an. Julia Leischik wird somit zu prominenterer Zeit erst wieder im Oktober im Sat.1-Line-Up auftauchen. Für den Herbstmonat hatte der Sender kürzlich angekündigt, eine neue Staffel ihrer bis dato immer gut abschneidenden Vermisstensuche "Bitte melde dich: Julia Leischik sucht" zu starten.

In "Das Haus am Meer" wollte Julia Leischik Liebenden, Zerstrittenen und suchenden Menschen zu ihrem Glück verhelfen. Die Sendung wurde von Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions umgesetzt.