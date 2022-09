Der Free-TV-Sender Vox Up hat bekanntgegeben, welches Format am späteren Montagabend auf die Erstausstrahlungen von "Why Woman Kill" folgen wird. Von jener Serie läuft am letzten September-Montag das Finale. Beginnend am 3. Oktober, jeweils ab kurz nach 22 Uhr, ist dann die unter anderem mit Chris Noth besetzte US-Serie "The Equalizer – Schutzengel in New York" eingeplant. Sie folgt auf einen "Rizzoli & Isles"-Doppelpack, der um 20:15 Uhr beginnt.

Begleitung der deutschen Marine

Die Just5media GmbH hat indes eine neue Sendung für DMAX umgesetzt. In der Doku-Serie "Die Marine - Unser Leben auf See" geht der Männersender quasi mit an Bord und zeigt die deutsche Marine bei ihren NATO-Einsätzen zwischen dem Atlantik und dem Mittelmeer. Versprochen wird nicht weniger als ein "unvergesslicher Einblick" in den Alltag der Soldatinnen und Soldaten auf den Hightech-Fregatten “Sachsen” und “Nordrhein-Westfalen” sowie auf dem von DMAX als "gigantisch" bezeichneten Einsatzgruppenversorger “Bonn”. Alle drei Kriegsschiffe sind in ihrem Heimathafen Wilhelmshaven stationiert, laufen aber mit unterschiedlichen Zielen aus. Die Sachsen fährt Richtung Nordatlantik, die "Bonn" nimmt Kurs auf die griechische Ägäis im Mittelmeer und die "Nordrhein-Westfalen" hat Schottland als Ziel.

Ausgestrahlt werden soll "Die Marine" jeweils samstags um 21:15 Uhr. Der Start ist für den 15. Oktober geplant. Producerin des Neustarts ist Johanna Thiele von Warner Bros. Discovery.