Nele Oldendorf, Johanna "Joe" Haizinger, Ben Halberg, Dr. Richard "Richie" Vitek und Aleks Malenov sind die neuen Ermittlerinnen und Ermittler am Freitagvorabend im ZDF. Sie treten in der "SOKO Linz" quasi die Nachfolge von "SOKO Kitzbühel" an. Was zuletzt schon in Unterlagen des ZDF-Werbefernsehens einsehbar war, ist nun auch offiziell vom ZDF festgezurrt und bestätigt. Die neue Vorabendkrimiserie feiert in Deutschland ihre Premiere am 21. Oktober und läuft dann eine ganze Zeit lang freitags um 18 Uhr.

Die erste Staffel umfasst nämlich direkt 21 Folgen. In der Auftaktepisode "Schöpfung 2.0" wird KI-Studentin Lea Hoffmann nach einer illegalen Party von der Dachterrasse gestoßen. Joe und Ben finden heraus, dass Lea ein Verhältnis mit Prof. Tanja Gabriel hatte, die auch dem Institut vorsteht. Die Ermittler stellen fest, dass Lea sich gern nahm, was sie wollte, nicht nur in ihrem Studium, sondern auch privat.



Katharina Stemberger, Daniel Gawlowski, Anna Hausburg, Alexander Pschill, Mariam Hage, Damyan Andreev und weitere spielenden tragende Rollen in der Serie, die in Österreich bereits vor einigen Monaten debütierte. Die erste Staffel umfasste dort 13 Episoden, eine zweite wurde schnell bestellt. Daher kann das ZDF nun auch direkt 21 Folgen in einer ersten Ausstrahlungsrunde senden. "SOKO Linz" wird von Gebhardt Productions (Produzent: Florian Gebhardt) als Koproduktion von ORF und ZDF produziert. Die Redaktion im ZDF haben Peter Jännert und Dagmar Ungureit.

Die weiteren Vorabend-"SOKO"-Serien, von Köln über Potsdam nach Wismar, kehren indes schon in zwei Wochen ins Programm zurück. Aktuell laufen noch Wiederholungen der im Gesamtmarkt populären Krimis.