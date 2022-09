Am 1. Oktober wird das erfolgreiche "Sat.1 Frühstücksfernsehen" 35 Jahre alt. Für Seven.One ist das freilich ein Grund zum Feiern – und an der Party sollen gleich alle Free-TV-Sender der Gruppe teilnehmen. Daher läuft das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" am Dienstag, 4. Oktober nicht nur live in Sat.1, sondern auch auf ProSieben, bei Kabel Eins, Kabel Eins Doku, Sixx, ProSieben Maxx und Sat.1 Gold. Sat.1 spricht daher vermutlich zurecht von einer "einmaligen Aktion".

Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: "Seit 35 Jahren so unfassbar erfolgreich – das muss gefeiert werden! Und zwar nicht nur beim Haussender Sat.1, auch ProSieben, Kabel Eins, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx, sixx und Kabel Eins Doku lassen das #FFS mit der gemeinsamen Liveübertragung hochleben.“



Die Sat.1-Morningshow, gesendet live aus Berlin und produziert von Maz&More, läuft von Montag bis Freitag zwischen 5:30 und zehn Uhr. Im laufenden Jahr erreicht die Produktion im Schnitt rund 17,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dem Moderationsteam des "Frühstücksfernsehen" gehören derzeit Matthias Killing, Daniel Boschmann, Christian Wackert, Lukas Haunerland, Karen Heinrichs, Marlene Lufen sowie Alina Merkau an.