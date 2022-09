Im Januar 2022 liefen die ersten Abenteuer der Familie Reimann im Programm von Kabel Eins. Gewechselt von RTLzwei ("Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben"), war die fünfteilige Auftaktstaffel beim neuen Sender mit rund 5,6 Prozent Zielgruppen-Marktanteil im Schnitt auf Anhieb ein Erfolg. Weitere Abenteuer von "Willkommen bei den Reimanns" sollen nun ab Ende September folgen. Dann übernehmen Konny und Manu beim Kanal den Sendeplatz von "Yes, we Camp", sind demnach wieder am Sonntagabend um 20:15 Uhr zu sehen.

Wie viele Episoden ab dem 29. September im Wochenrhythmus anstehen, ist unbekannt. Klar ist hingegen, dass mit der Rückkehr auch Konnys großes Bauprojekt zurück ist. Manu hatte sich schließlich einen 50-Quadratmeter-Pool gewünscht und selbst nach acht Wochen Arbeitszeit ist noch kein Ende in Sicht. Kameras haben Konny und Manu auch bei einem großen Familientreffen begleitet, das es gemäß Ankündigung "in sich" hat. Herstellende Produktionsfirma von "Willkommen bei den Reimanns" ist Joker Pictures.



Sat.1 Gold hat ab Ende September indes Wiederholungen der Produktion "Wenn Menschen verschwinden" angekündigt. Das Format, durch das Alexandra Rietz ("K 11") führt, ist ab Donnerstag, 29. September zur besten Sendezeit und im Doppelpack geplant. Herausgefunden soll darin, was hinter den "spektakulärsten Vermisstenfällen" Deutschlands steckt. In der Auftaktepisode geht es um die vor zwei Jahren im Schwarzwald vermisste Wanderin Scarlett. Die Erstausstrahlung der Staffel fand übrigens im vergangenen Spätherbst und damals erst nach 22:15 Uhr statt. Die Quoten waren damals gut. Somit steht auch fest: "Lebensretter hautnah", das ab kommender Woche Donnerstag auf dem Sendeplatz beim Best-Ager-Sender läuft, wird nur zwei Wochen lang um 20:15 Uhr eingesetzt. Ab Ende September startet die Produktion erst um 22:15 Uhr.