Bei Anis Mohamed Youssef Ferchichi, besser bekannt als Bushido, gaben sich die Kamerateams offenbar in den letzten Jahren die Klinke in die Hand: Nachdem Amazon erst Ende November vergangenen Jahres die reichlich unkritische Dokureihe "Bushido - Unzensiert" veröffentlichte, steht nun schon das nächste Langzeit-Projekt vor der Tür. Diesmal hört es auf den Namen "Bushido - Reset" und ist nicht bei Prime Video, sondern beim RTL-Streamingdienst RTL+ zu sehen.

Wie schon beim Amazon-Projekt wurden Bushido und seine Familie auch hierfür über den Zeitraum von zwei Jahren immer wieder mit der Kamera begleitet. Gezeigt wird Bushido somit, während der Prozess gegen Clan-Anführer Arafat Abou-Chaker, in dem er als Zeuge auftritt, läuft. Das Team habe jederzeit drehen dürfen und so auch exklusive Einblicke bekommen. Versprochen werden also "authentische und intime Einblicke in die Situation des 43-Jährigen und seiner Frau Anna Maria", die inzwischen samt ihrer Kinder nach Dubai umgezogen sind.

Bushido: "In den letzten zwei Jahren hat sich vieles in meinem und im Leben meiner Familie verändert. Nicht alles war gut und deshalb mussten Anna Maria und ich wichtige Entscheidungen treffen bis hin zu der Frage, ob Deutschland noch unsere Heimat ist. Wie bleibt die Sicherheit meiner Familie auch weiter gewährleistet? Wie geht es für mich als Musiker weiter?"

Produziert wurde die Bushido-Doku diesmal von Good Guys Entertainment, zu sehen sein werden die sechs Folgen ab dem 19. Oktober bei RTL+.